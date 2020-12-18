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فن

نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع درة وزوجها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها بحضور اصدقائها من نجوم الوسط الفني من بينهم الفنانة التونسية درة وزوجها المهندس هاني سعد.

وحرص على حضور عيد ميلاد نيللي كريم كل من يسرا ، هالة صدقي ، ريهام حجاج ، بوسي شلبي  ، محمد العدل  و اسر ياسين وغيرهم من نجوم الفن.

وظهرت نيللى كريم ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب  أسود وشميز  ومجسم كشف عن رشاقتها ، وكانت تحمل سيجارة وهو ما جعل بعض من الجمهور يعلق التعليقات سلبية.
  
واعتمدت نيللي كريم ، على ترك شعرها بتسريحة الويفى المناسبة لإطلالتها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها. 

ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق الكثير من المتابعين برمز القلب " الذي يعبر عن حبهم الشديد للصورة، وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل ظهورها.

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