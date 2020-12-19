ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن أحمل الحارس المسئولية.. مدرب المحلة: كنت أتمنى استقبال أهداف ملعوبة من الأهلي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة
Advertisements
محمد رشاد
قال  طارق غيدة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إنه كان يتمنى أن يستقبل أهداف من النادي الأهلي من كرات ملعوبة وليس أخطاء فردية من عناصر الفريق.

وقال غيدة في تصريحاته عقب الخسارة أمام الأهلي: "كنت أتمنى أن نستقبل أهداف من كرات ملعوبة، لن أحمل الحارس المسئولية لكن أتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة."

وقال مدرب غزل المحلة: "عناصر الفريق مازالت تفتقد للخبرة في المباريات التي نلعبها بالدوري الممتاز، والأهداف التي استقبلها الفريق كانت من أخطاء فردية."

وفاز النادي الأهلي على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط ليكون أحد 3 أندية تمكنت من الفوز في أول جولتين، بينما بقى المحلة برصيد نقطة واحدة من التعادل في أول جولة أمام سموحة بهدف لكل فريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب سيراميكا: لهذه الأسباب رفضت اللجوء للتغييرات الخمسة في مباراة الإنتاج

مدرب المحلة يكشف طريقة لعب الفريق أمام الأهلي في الدوري

حسام عزو: غزل المحلة هو من طلب نقل مواجهة الأهلي إلى القاهرة

توقعات الجماهير لمواجهتي الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري.. فيديو

طرائف الايجيبشن ليج .. الأهلي وغزل المحلة وجهًا لوجه بدون مدربين بسبب كورونا

حمدي فتحي يهنئ محمد الشناوي بعيد ميلاده الـ 32

ترشيحاتنا

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

مدرب تونس: لا نمانع إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف

الصدفة تغير حياة أمير المصري وتحوله من طفل خجول لنجم عالمي

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

فريق بايدن يعرب عن قلقه إثر قرار البنتاجون وقف التنسيق معه

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

Advertisements

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

اللي حصل مينفعش.. أحمد شوبير ينتقد موقف فيفا من تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة.. فيديو

جمال محمد علي: الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة

الأهلي في الصورة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

أخبار الرياضة.. الأهلي يفوز على غزل المحلة.. الكاف يلغي مباراة مصر وتونس.. عصام الحضري يشتري ناديا إماراتيا

مدرب تونس: لا نمانع إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف

أخبار الزمالك.. تجديد عقد فرجاني ساسي.. طاقم تحكيم كونغولي لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل