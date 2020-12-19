تعرف على علامات ضعف طرمبة البنزين وطرق فحصها

تتعرض بعض السيارات المستعملة للعديد من المواقف الصعبة ، بسبب الأعطال المفاجئة التى تصيبها، ومن بين هذه الأعطال هي التوقف المفاجئ أو قلة عزم السيارة.





وعلى الفور عند التعرض لأحد هذه الأعطال تتجه الأنظار إلى طرمبة البنزين، التى تعتبر الناقل الرئيسى للوقود من خزان البنزين الى محرك السيارة وبدونها او عند حدوث اى خلل فيها لا تدور السيارة من البداية او تحدث تغييرات في أداء المحرك.





وخلال السطور التالية نتعرف سويا على اهم علامات ضعف طرمبة البنزين في السيارة وطريقة فحصها.





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- أولا : علامات ضعف طرمبة البنزين

1- توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ ، و فى هذه الحالة يعتبر فنى الصيانة ان طرمبة البنزين تلفت ، وللتأكد يجب فحص ما إذا كان الوقود يصل إلى المحرك أولا، فإذا كان الوقود لا يصل هنا يجب التأكد من أن الكهرباء تصل الى الطرمبة وهل هي تعمل أولا.





2- اهتزاز محرك السيارة وضعف عزمه ، عندما يتم الشعور باهتزاز غير عادي في محرك السيارة وخصوصًا عندما تدور السيارة ، وأيضًا يلاحظ ضعف عزم السيارة بسبب عدم ضخ البنزين بالشكل المطلوب إلى المحرك.





3- صعوبة تشغيل السيارة وتقطيع في أداء المحرك ، عند وجود خلل في إمدادات الوقود القادم الى محرك السيارة، بسبب ضعف طرمبة البنزين سيؤدي إلى حدوث تقطيع في أداء المحرك وأيضًا قد يشكل صعوبة وتأخر في تشغيل محرك السيارة.





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ثانيا : طريقة فحص طرمبة البنزين في السيارة

1- قم بالتأكد هل الوقود يصل الى المحرك أو لا يصل، وذلك عبر فك إحدى الأنابيب القادمة من خزان الوقود الى المحرك والتي نجدها موصولة بكلبسات تثبيث، بعدها يجب القيام بإدارة السويتش وهنا إذا خرج الوقود من الأنبوب فالمضخة تعمل بشكل جيد، أما إذا لم يخرج الوقود فالمضخة لا تعمل ولم تدفع الوقود .





2- فحص علبة الفيوز والتأكد من سلامة الريلاي وذلك بتغييره فإذا عادت المضخة للعمل تكون المشكل في الريلاي، واذا لم تعمل يجب فحص الفيوز والتأكد من سلامته.





3 - إذا وجدنا كل شيء جيد يتم بعدها فك اصبع البطارية السالب، ونتوجه الى خزان الوقود ففي أغلب السيارات نجد مدخل المضخة أسفل الكراسي الخلفية للسيارة، هنا نقوم بفك الفيشة الخاصة بتوصيل الكهرباء الى المضخة وفحصها بشكل جيد، وخاصة الأسنان الموجودة داخل الفيشة والتأكد من سلامتها.





4- إذا وجدت كل شيء جيد قم بتنظيف الفيشة جيدا وارجع قطب البطارية السالب، الى مكانه وحاول تشغيل السيارة اذا لم تعمل قم بإزالة الفيشة مرة أخرى، وأحضر جهاز قياس أو مصباح صغير للتأكد من وصول الكهرباء الى المضخة عن طريق تلك الفيشة، قم بإدارة السويتش حتى تشتغل أضواء التابلوه وقم بفحص الفيشة إذا لم تكن هناك كهرباء فالمشكلة في التوصيلات، وإذا وجدت الكهرباء موصولة فالمشكلة بطبيعة الحال في المضخة وهنا يجب اصلاحها أو تغييرها.