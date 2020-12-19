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سيارات

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يبحث كثيرون عن سيارات حديثة وأجدد موديل وفى الوقت نفسه يكون سعرها مناسبا مقارنةً بأسعار السيارات الأخرى مثل السيارات الألماني والكوري.


وفى ذلك الصدد يبحث كثيرون عن أسعار السيارات الصينية فى مصر، وبالأخص بعد أن شهد سوق السيارات المصرية حالة من الانتعاشة بعد فترة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد COVID-19 دول العالم.


ومع هذا التعافي المستمر في الأسواق المصرية للسيارات، تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى، والخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، حيث يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.


ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية جيلي في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.


جيلي امجراند 7

- / GLS NEW SHAPE TINTED GLASS مانيوال موديل 2019 بقوة محرك 1500 سي سي بسعر 189 ألف جنيه .

 

جيلي امبريال


-  GL CVTاوتوماتيك موديل 2020 بقوة محرك 1500  سي سي بسعر276,900  جنيه.

 

جيلي امجراند X7

- اتوماتيك  تربو موديل 2020 بقوة محرك 1300 سي سي تربو بسعر 309 آلاف جنيه.

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور
قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور
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