ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:03 م
شيفروليه ترافيرس
شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse
Advertisements
اشرف عطية
قامت شركة شيفروليه بطرح تعديلات رياضية علي موديل شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse بعد نجاح باقي موديلاتها مثل نجاحها المعتبر في موديلات العلامة الأخرى مثل شيفروليه تراكس chevrolet trax وشيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado .

يتميز إصدار شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse الرياضي الجديد بلمساته الجمالية السوداء للتصميم الخارجي والداخلي الذي يجعلها أكثر جاذبية وحيوية. 

تتوافر شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse بإصدارات رياضية أخرى، أهمها RS، مع اختيار ثلث عملاء بليزر و25% من عملاء تريل بليزر لإصدار RS أثناء اقتناء السيارة إيمانا منهم بمدي جمالها.

طرحت شيفروليه مؤخرا سوبربان chevrolet suburban z71 موديل 2021 والتي ستأتي بمحرك V8 L84 سعة 5300 سي سي بقوة 355 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن/ متر . 


 شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 متاحة ايضا بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصانا و624 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحركات متصلة بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات .


تأتي  شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 مع نظام التحكم في النزول من المنحدرات ويبرز تصميم شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 على عدة جبهات تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.

وتختبر شيفروليه سيارتها سلفرادو 1500 chevrolet silverado موديل 2022 الجديدة كليا و كشفت الصور التجسسية التي التقطت لها اثناء اختبارها عن عدد من التفاصيل والتي تشتمل على استخدام نظام سوبر كروز من جنرال موتورز جنبًا إلى جنب مع اختبار قدرات سحبها الكبيرة التي تتمتع بها العملاق سلفرادو .
شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور
شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور
شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور
شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور
شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شيفروليه تطرح كمارو 2021 chevrolet camaro الجديدة.. صور

شيفروليه تطرح الأسطورة كورفيت 2020 chevrolet corvette في الشرق الأوسط .. صور

شيفروليه تختبر سلفرادو 1500 chevrolet silverado ذاتية القيادة .. صور

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

مواصفات وأسعار شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2021 اليوم في مصر.. صور

شيفروليه تطرح تراكس 2021 chevrolet trax الجديدة كليا.. صور

ترشيحاتنا

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

مصطفى بكري: قمة ثلاثية بين قادة دول عربية خلال ساعات

أول تعليق من الزوجة المغتصبة أمام زوجها في المقابر على حكم المحكمة..فيديو

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون