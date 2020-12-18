شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور

قامت شركة شيفروليه
بطرح تعديلات رياضية علي موديل شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse
بعد نجاح باقي موديلاتها
مثل نجاحها المعتبر في موديلات
العلامة الأخرى مثل شيفروليه تراكس chevrolet trax وشيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado .
يتميز إصدار شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse الرياضي الجديد بلمساته الجمالية السوداء للتصميم الخارجي والداخلي الذي يجعلها أكثر جاذبية وحيوية.
تتوافر شيفروليه ترافيرس 2021 chevrolet traverse بإصدارات رياضية أخرى، أهمها RS، مع اختيار ثلث عملاء بليزر و25% من عملاء تريل بليزر لإصدار RS أثناء اقتناء السيارة إيمانا منهم بمدي جمالها.
طرحت شيفروليه مؤخرا سوبربان chevrolet suburban z71 موديل 2021 والتي ستأتي بمحرك V8 L84 سعة 5300 سي سي بقوة 355 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن/ متر .
شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 متاحة ايضا بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصانا و624 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحركات متصلة بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات .
تأتي شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 مع نظام التحكم في النزول من المنحدرات ويبرز تصميم شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 على عدة جبهات تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.
وتختبر شيفروليه سيارتها سلفرادو 1500 chevrolet silverado موديل 2022 الجديدة كليا و كشفت الصور التجسسية التي التقطت لها اثناء اختبارها عن عدد من التفاصيل والتي تشتمل على استخدام نظام سوبر كروز من جنرال موتورز جنبًا إلى جنب مع اختبار قدرات سحبها الكبيرة التي تتمتع بها العملاق سلفرادو .