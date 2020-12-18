شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور

طرحت شيفروليه مؤخرا سوبربان chevrolet suburban z71 موديل 2021 والتي ستأتي بمحرك V8 L84 سعة 5300 سي سي بقوة 355 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن/ متر .









شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 متاحة ايضا بمحرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصانا و624 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحركات متصلة بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات .









تأتي شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 مع نظام التحكم في النزول من المنحدرات ويبرز تصميم شيفروليه سوبربان chevrolet suburban z71 على عدة جبهات تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.



