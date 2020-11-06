بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu موديل 2021 طرازموديل 2021 الجديدة في مصر بـ زيادة وصلت 10.000 جنيه. أعلنت شركة شيفروليه عن طرح





كما أعلنت أيضا تقليص عدد فئاتها لتكون فئتين فقط عكس موديلات 2020 التي جاءت في 3 فئات.









تأتي شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 163 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الامامي والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات.





تستطيع شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 التسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 9.2 ثانية و تستهلك 7.3 لتر بنزين لكل 100 كم.





جاءت شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بنفس مواصفات موديلات 2020 باختلاف في تجهيزات بسيطة فقط، وتأتي بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل 2 ايرباج في الفئة الأولي وصولًا الي 6 ايرباج في الفئة الثانية مع فرامل ABS وEBD بالاضافة الي فرامل اليد الكهربائية وحساسات الركن ونظام الثبات الالكتروني ومثبت للسرعة ومصابيح الضباب وكاميرا في الخلف ونظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات .





تأتي شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بجنوط 16 انش أو 18 انس حسب الفئة كما تتاح بالعديد من الكماليات التي تشمل مصابيح أمامية تقليدية ووحدات نهارية ليد وتكييف مانيوال أو أوتوماتيك وعجلة قيادة مالتي وزر لتشغيل ووقف المحرك ومخارج خلفية للتكييف ومرايا كهربائية مع راديو وشاشة 8 بوصة و6 سماعات وUSB .





سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 في مصر.



