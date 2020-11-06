AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:51 م
شيفروليه ماليبو
شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة شيفروليه عن طرح طراز شيفروليه ماليبو chevrolet malibu موديل 2021 الجديدة في مصر بـ زيادة وصلت 10.000 جنيه.

كما أعلنت أيضا  تقليص عدد فئاتها لتكون فئتين فقط عكس موديلات 2020 التي جاءت في 3 فئات. 


تأتي شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 163 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الامامي والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات. 

تستطيع شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 التسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 9.2 ثانية و تستهلك 7.3 لتر بنزين لكل 100 كم.  

جاءت شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بنفس مواصفات موديلات 2020 باختلاف في تجهيزات بسيطة فقط، وتأتي بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل 2 ايرباج في الفئة الأولي وصولًا الي 6 ايرباج في الفئة الثانية مع فرامل ABS وEBD بالاضافة الي فرامل اليد الكهربائية وحساسات الركن ونظام الثبات الالكتروني ومثبت للسرعة ومصابيح الضباب وكاميرا في الخلف ونظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات .

تأتي شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 بجنوط 16 انش أو 18 انس حسب الفئة كما تتاح بالعديد من الكماليات التي تشمل مصابيح أمامية تقليدية ووحدات نهارية ليد وتكييف مانيوال أو أوتوماتيك وعجلة قيادة مالتي وزر لتشغيل ووقف المحرك ومخارج خلفية للتكييف ومرايا كهربائية مع راديو وشاشة 8 بوصة و6 سماعات وUSB .

سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 في مصر. 

كما اعلنت الشركة ان أسعار الفئتين المتاحتين في مصر من  شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021 لتكون بالأسعار السابقة وتشمل 397.990 جنيه للفئة LS و 434.000 جنيه للفئة LTZ. 
بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور
بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور
بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور
بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور
بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

شيفروليه تطرح ماليبو 2021 chevrolet malibu في مصر.. صور

سعر ام جي mg rx5 موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

بريليانس brilliance تطرح موديلات 2021 في مصر.. صور

شيفروليه تطرح كمارو 2021 chevrolet camaro الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

الهبوط يثير أزمة في الجبلاية.. حرس الحدود وطنطا يرسلان اعتراضا إلى الفيفا وٱخر موعد 11 نوفمبر

الريال السعودي بـ 4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

ظاهرة فلكية تحدث فوق الكعبة خلال ساعات

موجز السوشيال ميديا..نشوي مصطفي تتصدر الترند..وفاء صادق توجه رسالة تحذير بعد إصابة ابنها بأعراض كرونا .. رامي رضوان يكشف عن نصب بمعامل تحليل كورونا الخاصة

5 أكثر مزاحا.. أبراج فلكية خفيفة الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

صدفة لا تصدق.. شقيقتان توأم تنجبان طفلتين بفارق دقائق يوم عيد ميلادهما.. شاهد