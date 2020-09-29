رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

تقليد فورد f-150 بشكل رسمي في الاسواق إلا أنه من المتوقع قيام فورد بمقاضاة فوتون في المحاكم الصينية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية و سرقة التصميم منها . طرحت شركة فوتون الصينية السيارة البيك أب ذا جيانغ جون والذي يعني بالصينية الجنرال الكبير وهيبشكل رسمي في الاسواق إلا أنه





وجاءت سيارة فوتون الجديدة تقليد فورد f-150 بتصميم مستوحى من رابتر وستأتي السيارة الصينية البيك أب ذا جيانغ جون بمحرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر 238 حصان.





وتأتي سيارة فوتون بعدة خيارات من المحركات وهي ديزل تيربو سعة 2000 سي سي وديزل تيربو سعة 2500 سي سي وبنزين تيربو سعة 2000 سي سي قوة 238 حصان و390 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات و تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات مما يعني انها تستطيع تخطي التضاريس الصحراوية بسهوله و لكن هل ستتفوق علي فورد ام لا ؟ .



