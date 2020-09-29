AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:02 م
تقليد ford f150
تقليد ford f150
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة فوتون الصينية السيارة البيك أب ذا جيانغ جون والذي يعني بالصينية الجنرال الكبير وهي تقليد فورد f-150 بشكل رسمي في الاسواق إلا أنه من المتوقع قيام فورد بمقاضاة فوتون في المحاكم الصينية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية و سرقة التصميم منها . 

وجاءت سيارة فوتون الجديدة تقليد فورد f-150 بتصميم مستوحى من رابتر وستأتي السيارة الصينية البيك أب ذا جيانغ جون بمحرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر 238 حصان.

وتأتي سيارة فوتون بعدة خيارات من المحركات وهي ديزل تيربو سعة 2000 سي سي وديزل تيربو سعة 2500 سي سي وبنزين تيربو سعة 2000 سي سي قوة 238 حصان و390 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات و تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات مما يعني انها تستطيع تخطي التضاريس الصحراوية بسهوله و لكن هل ستتفوق علي فورد ام لا ؟ .

سعر تقليد فورد f-150
يبدأ الطرح الرسمي للسيارة تقليد فورد f-150 الشهر القادم ويبدأ سعرها من 129,800 يوان صيني أي ما يعادل 300.000 جنيه مصري.
رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور
رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور
رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور
رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور
رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 10 سيارات كورية في السوق المصرية

مواصفات فورد برونكو رابتر 2021

لأول مرة حصريا في الصين.. طرح فورد فيوجن 2021 ford fusion.. صور

رسميا .. إطلاق فورد رينجر تريمور قاهرة الطرق الوعرة

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور

ترشيحاتنا

بهدف نشر البهجة.. طالبة الهندسة دميانة ميلاد تدمج كلمات الأغاني وإفيهات الأفلام مع رسومات معبرة بالخيوط

الزمالك يحصل على حكم جديد بقضية عمر جابر

فريق الكرة وجهازه الفني.. كواليس اجتماع العاشرة صباحا لمجلس الأهلي

الصديق المقرب لـ تركى آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإقناع فايلر بالبقاء في الأهلى

أنا آسف أنتِ أجمل إنسانة.. زوج يصالح زوجته داخل محكمة الأسرة

الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ أعمال تخريبية بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

دراسة صادمة .. كورونا يدمر هرمون الذكورة عند الرجال