سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

كيا سيلتوس 2021 kia seltos والتي تنتمي لفئة طرحت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية سيارتهاوالتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي بتصميم خارجي جذاب وملفت للأنتباه





تأتي كيا سيلتوس 2021 kia seltos بمنحنيات تمنحها المتانة والقوة العضلية وتتميز من الداخل بمقصورة قيادة حيوية ومريحة مع تقنيات ذكية ، والعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة.





كيا سيلتوس 2021 kia seltos تأتي بشبك أمامي أنيق ومصابيح هالوجين وليد ومقابض كرومية، وجنوط سبور 17 انش ومرايا جانبية كهربائية بطيء آلي وإشارات انعطاف.





حصلت كيا سيلتوس 2021 kia seltos من الخلف على مصابيح ليد وسبويلر رياضي وحساسات أمامية وخلفية، وحساس مطر، ومساحة مطر خلفية.





كيا سيلتوس 2021 kia seltos بها مقصورة واسعة وإمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 وبها شاشة قياس مقاس 7 انش مع مخارج يو اس بي، وتكييف أوتوماتيك وشاشة خلفية تاتش.









السيارة كيا سيلتوس 2021 kia seltos بها محرك بأربعة أسطوانات 1600 سي سي دفع أمامي 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات.





سعر كيا سيلتوس 2021 kia seltos



