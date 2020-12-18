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سيارات

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:02 م
كيا سيلتوس 2021 kia
كيا سيلتوس 2021 kia seltos
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اشرف عطية
طرحت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية سيارتها كيا سيلتوس 2021 kia seltos والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي بتصميم خارجي جذاب وملفت للأنتباه

تأتي كيا سيلتوس 2021 kia seltos بمنحنيات تمنحها المتانة والقوة العضلية وتتميز من الداخل بمقصورة قيادة حيوية ومريحة مع تقنيات ذكية، والعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة. 

كيا سيلتوس 2021 kia seltos تأتي بشبك أمامي أنيق ومصابيح هالوجين وليد ومقابض كرومية، وجنوط سبور 17 انش ومرايا جانبية كهربائية بطيء آلي وإشارات انعطاف. 

حصلت كيا سيلتوس 2021 kia seltos من الخلف على مصابيح ليد وسبويلر رياضي وحساسات أمامية وخلفية، وحساس مطر، ومساحة مطر خلفية.

كيا سيلتوس 2021 kia seltos بها مقصورة واسعة وإمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 وبها شاشة قياس مقاس 7 انش مع مخارج يو اس بي، وتكييف أوتوماتيك وشاشة خلفية تاتش. 


السيارة كيا سيلتوس 2021 kia seltos بها محرك بأربعة أسطوانات 1600 سي سي دفع أمامي 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. 

سعر كيا سيلتوس 2021 kia seltos

تبدأ أسعار كيا سيلتوس 2021 kia seltos من 73,942 ريال أي ما يعادل 310.000 جنيه مصري حتي 91,635 ريال اي حوالي 383.000 جنيه مصري لأعلي فئة. 
سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور
سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور
سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور
سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور
سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور
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