ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ظهور هذه الأعراض دليل إصابتك بـ حساسية الخضار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
إذا ظهرت عليك هذه
إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من حساسية البانجان
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بحساسية من النوع النادر وهي حساسية الخضار، لذلك نلقي الضوء عن أعراض حساسية الخضار لوضعها فى الاعتبار والتوجه للطبيب لإعطاء اللازم.


تشمل أعراض حساسية الخضار الباذنجانية السعال أو الصفير.


قد يكون الشخص مصابًا بالحساسية تجاه نوع واحد أو أكثر من الخضروات الباذنجانية إذا عانى من الأعراض التالية بعد وقت قصير من تناولها:

خلايا أو طفح جلدي
ضيق في التنفس
أزيز
يسعل
ضيق في الحلق
جلد شاحب
الحساسية المفرطة
الحساسية المفرطة هي رد فعل يهدد الحياة وحالة طبية طارئة.

إذا تعرض الشخص لرد فعل تحسسي شديد مثل الحساسية المفرطة بعد تناول أي طعام ، فيجب عليه طلب العناية الطبية الطارئة واستخدام قلم حقن الأدرينالين ، إذا كان متاحًا.

الآفاق

تعد خضروات الباذنجانيات مصادر ممتازة للتغذية ، ولم يربط أي بحث حتى الآن بينها وبين زيادة الالتهاب أو أعراض أخرى لالتهاب المفاصل.


ومع ذلك ، هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية الغذائية التي تشمل عائلة الباذنجانيات. قد يساعد التخلص من هذه الأطعمة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية على التخلص من أعراضهم.

يجب أن يتحدث الشخص مع اختصاصي تغذية إذا كان قلقًا بشأن تأثيرات طعام معين عليه.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعراض غريبة لحساسية الطعام

أعراض الحساسية الموسمية عند الرضع والأطفال الصغار

حساسية الأنف فى سنة 2020

أطعمة يجب تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

هل يمكن لمرضى حساسية البنسلين الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رغم الخسارة من الزمالك.. سلة الأهلي رجال يتأهل لـ نصف نهائي دوري المرتبط

الخطر يتزايد .. سلالة جديدة من كورونا تضرب جنوب إفريقيا

بعد قليل .. الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

إيراني وثنائي أمريكي ينافسون بيج رامي فى مستر أوليمبيا 2020 .. صور

4 سنين لا تنام .. سيدة تكشف تفاصيل مقتل نجلها على يد زوجته وعشيقها

والد الطفل صاحب فيديو "محمد وبسنت": توبة أعمل كده تاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طريقة تحضير حمص الشام