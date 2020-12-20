ظهور هذه الأعراض دليل إصابتك بـ حساسية الخضار

يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بحساسية من النوع النادر وهي حساسية الخضار، لذلك نلقي الضوء عن أعراض حساسية الخضار لوضعها فى الاعتبار والتوجه للطبيب لإعطاء اللازم.





تشمل أعراض حساسية الخضار الباذنجانية السعال أو الصفير.





قد يكون الشخص مصابًا بالحساسية تجاه نوع واحد أو أكثر من الخضروات الباذنجانية إذا عانى من الأعراض التالية بعد وقت قصير من تناولها:

خلايا أو طفح جلدي

ضيق في التنفس

أزيز

يسعل

ضيق في الحلق

جلد شاحب

الحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة هي رد فعل يهدد الحياة وحالة طبية طارئة.

إذا تعرض الشخص لرد فعل تحسسي شديد مثل الحساسية المفرطة بعد تناول أي طعام ، فيجب عليه طلب العناية الطبية الطارئة واستخدام قلم حقن الأدرينالين ، إذا كان متاحًا.



الآفاق

تعد خضروات الباذنجانيات مصادر ممتازة للتغذية ، ولم يربط أي بحث حتى الآن بينها وبين زيادة الالتهاب أو أعراض أخرى لالتهاب المفاصل.





ومع ذلك ، هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية الغذائية التي تشمل عائلة الباذنجانيات. قد يساعد التخلص من هذه الأطعمة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية على التخلص من أعراضهم.

يجب أن يتحدث الشخص مع اختصاصي تغذية إذا كان قلقًا بشأن تأثيرات طعام معين عليه.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.