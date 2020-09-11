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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. استشاري يحذر من انتشار كورونا في الخريف.. خضار يطهر الجسم من السموم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ثبات الوزن وصعوبة في التخلص من الوزن الزائد، لذا قدم الدكتور خالد يوسف، استشاري التغذية، نظام غذائي لمدة ثلاث أيام لعلاج ثبات الوزن و لتنقية الجسم من السموم، ويتمثل في.

حرصت الإعلامية فاتن موسى،زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها برفقة مجموعة من الأصدقاء.

اذا كنتي تحاولين علاج تشقق القدمين يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون و زيت السمسم و زيت اللوز ، اتبعي الخطوات للحصول علي قدم ناعمة بدون تشققات.

الانفصال عملية مؤلمة تميل إلى وضع الشخص الذي يمر به تحت ضغط كبير. في الواقع ، إلى جانب التحديات اليومية للحياة العادية ، يمكن أن تؤدي حسرة القلب إلى اضطرابات في كل من الجسم والعقل ، مما يؤدي إلى أمراض عقلية و / أو جسدية.

مع اقتراب العام الدراسي واقتراب موسم الإنفلونزا قد تزداد محاربة جائحة فيروس كورونا المتفاقم.وقال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير واستشاري المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكيفية انتشار الوباء في الخريف.

مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال هي اكثر مايبحث عنه الكثير وذلك لتحسين العلاقة الزوجية، ولذلك نعرض لكم مشروبات تزيد الخصوبة  عند الرجال وهي : 


في حين أن الكثير عن فيروس كورونا الجديد لا يزال غير معروف حتى الآن ، فإن السؤال المتعلق بالوفاة القائمة على الجنس بسبب العدوى قد خطر في أذهان الكثيرين: هل يؤثر فيروس كورونا الجديد على الرجال والنساء بشكل مختلف؟ وهل للجنس أي دور يلعبه في كيفية تفاعل الجسم مع فيروس كورونا 


تمتلئ أجسامنا بـ سموم كثيرة نتيجة العادات الغذائية الخاطئة كتناول أكل الشارع والتعرض للتلوث مما يتطلب ايجاد طريقة تخلص الجسم منها لتجنب الإصابة بالأمراض.

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