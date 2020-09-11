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مرأة

في ثلاثة أيام .. استشاري يقدم نظاما غذائيا لعلاج ثبات الوزن

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
ثبات الوزن
ثبات الوزن
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ثبات الوزن وصعوبة في التخلص من الوزن الزائد، لذا قدم الدكتور خالد يوسف، أستشاري التغذية، نظام غذائي لمدة ثلاث أيام لعلاج ثبات الوزن و لتنقية الجسم من السموم، ويتمثل في ... 

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تناول 2 كوب من الماء على الريق ثم بعد ربع ساعه كوبين ماء آخرين
ثم تناول وجبة الإفطار بعد ساعة من شرب المياه 
وجبة الافطار : 
قطعة جبن قريش في حجم بيضه عليها ملعقة زعتر مطحون أو حب رشاد  + بيضه مسلوقه +  طبق سلطه خضراء
سناك : تفاحه خضراء
-وجبة الغداء : 
طبق خضار سوتيه + ربع دجاجه مسلوقه مع نزع الجلد و الدهن او قطعة لحم مسلوق او ستيك لحم مشوي بدون دهن أو علبة تونه مصفاه من الزيت أو سمكه كبيره مشويه أو ثلاث مغارف شوربة عدس بدون دهون او شعريه
بعد ساعه : كوب شاي اخضر بالليمون
وجبة العشاء : 
2 كوب  زبادي لايت .. او بيضتين مسلوقتين .. او بيضه و قطعه جبن قريش .. او بيضه و كوب زبادي واحد 
-ممنوع السكر نهائي ولابد من تناول  ما لا يقل عن3 لتر ماء في اليوم، ويطبق هذا النظام لمدة ثلاث ايام فقط ثم نتبعه بنظام غذائي آخر لمدة اسبوع.

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