حيل للتخلص من سموم الجسم.. و8 أطعمة لصحة أفضل



اقرأ أيضا: من غير ساونا.. تخلصي من سموم الجسم بـ5 حيل طبيعية



أعراض الإصابة بالسموم



هناك علامات عديدة تدل على أن جسمك ملىء ب السموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد وفقا لموقع Bright Side.

بسبب خلل مستويات الكورتيزول. تعد أبرز أعراض الإصابة ب السموم هى زيادة الوزن والشعور بالتعب المستمر والإصابة بالأرقخلل مستويات الكورتيزول.

والتى ترتفع لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم وتعد أبرز أعراض الإصابة بزيادة سموم الجسم هى الإضطرابات في المعدة و الإمساك









أطعمة تخلصك من سموم الجسم





- يحتوي الليمون على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.

- يعتبر البقدونس من الخضراوات التي تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من السموم.





حيل تخلصك من سموم الجسم







للتخلص من السموم إليك مجموعة الحيل التالية يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:





