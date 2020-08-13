حيل للتخلص من سموم الجسم.. و8 أطعمة لصحة أفضل

حان الوقت للتخلص من السموم إليك قائمة من الأعراض التي تشير إلى زيادة السموم في جسمك، وحيل وأطعمة سريعة تخلصك منها:
- تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، بالإضافة إلى عملها على تنظف الكلى وأعضاء الجسم الداخلية.
- تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.
- الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.
- يعتبر الجرجير غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة السموم، ويسهل عملية الهضم ويساعد على طرد السوائل المحتبسة بالجسم.
- يحتوي الثوم على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا.
- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعتبر من أشهر المشروبات المعروفة بتخليص الجسم من السموم، لأنه غني بمركبات تنقي الجسم من السموم.
- ممارسة اليوجا تحسن الدورة الدموية الجسدية وتساعد على التخلص من السموم.
- أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي.
- استخدم فقط مستحضرات التجميل الطبيعية الخالية من العطور والسموم
أعراض الإصابة بالسموم
هناك علامات عديدة تدل على أن جسمك ملىء بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد وفقا لموقع Bright Side.
تعد أبرز أعراض الإصابة بالسموم هى زيادة الوزن والشعور بالتعب المستمر والإصابة بالأرق بسبب خلل مستويات الكورتيزول.
والتى ترتفع لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم وتعد أبرز أعراض الإصابة بزيادة سموم الجسم هى الإضطرابات في المعدة والإمساك.
أطعمة تخلصك من سموم الجسم
لحسن الحظ، كشف موقع "health line" عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل:
- تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، بالإضافة إلى عملها على تنظف الكلى وأعضاء الجسم الداخلية.
- تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.
- الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.
- يحتوي الليمون على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.
- يعتبر الجرجير غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة السموم، ويسهل عملية الهضم ويساعد على طرد السوائل المحتبسة بالجسم.
- يحتوي الثوم على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا.
- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعتبر من أشهر المشروبات المعروفة بتخليص الجسم من السموم، لأنه غني بمركبات تنقي الجسم من السموم.
- يعتبر البقدونس من الخضراوات التي تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من السموم.
حيل تخلصك من سموم الجسم
للتخلص من السموم إليك مجموعة الحيل التالية يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:- تناول كميات وافرة من الماء يساعد على الخلص من السموم.
- ممارسة اليوجا تحسن الدورة الدموية الجسدية وتساعد على التخلص من السموم.
- أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي.
- استخدم فقط مستحضرات التجميل الطبيعية الخالية من العطور والسموم