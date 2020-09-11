مشروبات وأكلات واعشاب تزيد الخصوبة عند الرجال ..تعرف عليها

أكلات تزيد الخصوبة عند الرجال

يحتاج البعض الي اكلات تزيد الخصوبة عند الرجال التي تعمل علي زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودتها ، بينما قد يتسبب البعض الآخر في تلفها

ما يلي أطعمة فائقة الجودة يجب على الرجال إضافتها إلى وجباتهم الغذائية عندما تحاولون الإنجاب:





1. المحار + بذور اليقطين

كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الزنك ، مما قد يزيد من هرمون التستوستيرون وحركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية.





2. البرتقال

يحتوي البرتقال على الكثير من فيتامين سي ، وقد أثبتت الدراسات أنه يحسن حركة الحيوانات المنوية وعددها وتشكلها . تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين ج: الطماطم ، والبروكلي ، وبراعم بروكسل ، والملفوف.





3. الخضراوات ذات الأوراق الداكنة

يمكن أن يساعد حمض الفوليك (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب) الموجود في السبانخ ، والخس ، وبراعم بروكسل ، والهليون في إنتاج حيوانات منوية قوية وصحية.





4. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الأرجينين ، وهو حمض أميني يمكنه تحسين عدد الحيوانات المنوية وجودتها بمرور الوقت.





5. سلمون + سردين