مشروبات وأكلات واعشاب تزيد الخصوبة عند الرجال ..تعرف عليها

مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال هي اكثر مايبحث عنه الكثير وذلك لتحسين العلاقة الزوجية، ولذلك نعرض لكم مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال وهي :
مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال
عصائر الفواكه الحمضية هي اولي مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال إذ يساعد تناول الأغذية الغنية بفيتامين ج ( يعتبر من مضادات الأكسدة) على زيادة عدد الحيوانات المنوية.
و يساعد شرب عصير البرتقال و عصير الجريب فروت الطبيعي على ذلك أيضا، و يمكن للرجال الذين لا يحبون شرب هذه العصائر شرب عصير الليمون مع الماء .
عصير الطماطم
عصير الطماطم من افضل مشروبات تزيد الخصوبة عند الرجال تحتوي الطماطم على مادة تسمى باللايكوبين و التي تزيد من انتاج الحيوانات المنوية عند الرجل و بالتالي تزيد من الخصوبة عند الرجل و يوجد اللايكوبين في الكاتشب و صلصات الطماطم المختلفة مما يجعل الوصول الى تناولها سهلا
عصير رمان
قد تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على تحسين مستويات هرمون التستوستيرون.
الماء
البقاء رطبًا يساعد في تكوين سائل منوي جيد.
أكلات تزيد الخصوبة عند الرجال
يحتاج البعض الي اكلات تزيد الخصوبة عند الرجال التي تعمل علي زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودتها ، بينما قد يتسبب البعض الآخر في تلفها
ما يلي أطعمة فائقة الجودة يجب على الرجال إضافتها إلى وجباتهم الغذائية عندما تحاولون الإنجاب:
1. المحار + بذور اليقطين
كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الزنك ، مما قد يزيد من هرمون التستوستيرون وحركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية.
2. البرتقال
يحتوي البرتقال على الكثير من فيتامين سي ، وقد أثبتت الدراسات أنه يحسن حركة الحيوانات المنوية وعددها وتشكلها . تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين ج: الطماطم ، والبروكلي ، وبراعم بروكسل ، والملفوف.
3. الخضراوات ذات الأوراق الداكنة
يمكن أن يساعد حمض الفوليك (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب) الموجود في السبانخ ، والخس ، وبراعم بروكسل ، والهليون في إنتاج حيوانات منوية قوية وصحية.
4. الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الأرجينين ، وهو حمض أميني يمكنه تحسين عدد الحيوانات المنوية وجودتها بمرور الوقت.
5. سلمون + سردين
تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية - خاصة السلمون والماكريل والتونة والرنجة والسردين - على تحسين جودة وكمية الحيوانات المنوية.
زيادة الخصوبة عند الرجل بالاعشاب
عشبة الجينسينج
تلك العشبة كان يستخدمها الصنينين القدماء تحسين مستويات الخصوبة لدى الرجال، إذ أن لهذه العشبة مفعولها القوي في تعزيز قدرة الرجل وتطويل فترة النشاط الجنسي لديه، بالإضافة إلى أن تحسن من معدلات هرمون التيستيرون بالجسم.
الزنجبيل
تعد من أفضل الأعشاب لفوائدها التي لا تعد ولا تحصى، أما عن فوائدها للجنس فهي تمد الجسم بالطاقة التي تحسن من الدورة الدموية له، بجانب أن الزنجبيل يحتوي على عنصر الزنك، الذي يقوم بتعزيز نشاطه الجنسي، ويزيد من تدفق الدم للأطراف.