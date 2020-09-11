باستخدام غسول الفم .. علاج تشققات القدمين

اذا كنتي تحاولين علاج تشقق القدمين يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون و زيت السمسم و زيت اللوز ، اتبعي الخطوات للحصول علي قدم ناعمة بدون تشققات









قومي بوضع قدميكي في مياه دافئة لمدة 15 لى 20 دقيقة.

ثم دلكي أحد هذه الزيوت على الكعبين .

ثم ارتدي شراب قطني للمساعدة على ترطيب الكعبين بشكل أسرع .









– علاج تشقق الكعبين ياستخدام غسول الفم :

اخلطي ربع كوب من غسول الفم – يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ .

اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه وقومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت التي ذكرناها .

– علاج تشقق القدمين بالعسل :

اخلطي كوب من المياه الدافئ مع نصف كوب من العسل ثم ضعي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة.





استخدام حجر الخفاف في علاج تشققات القدمين :

يعد حجر الخفاف أو ما يسمى بحجر تقشير القدمين من أشهر الأدوات التي تستخدمها النساء منذ الماضي لنعومة القدمين وإزالة طبقات الجلد الميت منهما.



