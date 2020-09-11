باستخدام غسول الفم .. علاج تشققات القدمين

اذا كنتي تحاولين علاج تشقق القدمين يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون و زيت السمسم و زيت اللوز ، اتبعي الخطوات للحصول علي قدم ناعمة بدون تشققات
قومي بوضع قدميكي في مياه دافئة لمدة 15 لى 20 دقيقة.
ثم دلكي أحد هذه الزيوت على الكعبين .
ثم ارتدي شراب قطني للمساعدة على ترطيب الكعبين بشكل أسرع .
– علاج تشقق الكعبين ياستخدام غسول الفم :
اخلطي ربع كوب من غسول الفم – يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ .
اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه وقومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت التي ذكرناها .
– علاج تشقق القدمين بالعسل :
اخلطي كوب من المياه الدافئ مع نصف كوب من العسل ثم ضعي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة.
استخدام حجر الخفاف في علاج تشققات القدمين :
يعد حجر الخفاف أو ما يسمى بحجر تقشير القدمين من أشهر الأدوات التي تستخدمها النساء منذ الماضي لنعومة القدمين وإزالة طبقات الجلد الميت منهما.
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