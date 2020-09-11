بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها





خطفت زوجة مصطفي فهمي أنظار متابعيها في الصورة بإطلالة جذابة وعصرية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش البسيط الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وتزينت زوجة مصطفي فهمي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة والعصرية المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية،اعتمدت زوجة مصطفي فهمي على خصلات شعرها القصير المنسدله، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



