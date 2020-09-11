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بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية فاتن موسى،زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها برفقة مجموعة من الأصدقاء.

وخطفت زوجة مصطفي فهمي أنظار متابعيها في الصورة بإطلالة جذابة وعصرية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش البسيط الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وتزينت زوجة مصطفي فهمي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة والعصرية المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية،اعتمدت زوجة مصطفي فهمي على خصلات شعرها القصير المنسدله، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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