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مرأة

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:31 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفي فهمي خلال تواجدهما فى الساحل الشمالي.

تألقت فاتن موسي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم  بالقماش الستان ذات نقوشات الورد المبهجة التي تتصجر موضة فساتين 2020.

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وتزينت زوجة مصطفي فهمي بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و الأنيقة المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مصطفي فهمي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

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