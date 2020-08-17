بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء خلال استمتاعهما بالأجازة الصيفية.
وخطفت زوجة مصطفى فهمي الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة باللون الرمادي الذي لا يحمل أـى نقوشات أو تطريزات ولكن اتسم بكرانيش الورد.
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وتزينت زوجة مصطفي فهمي فى الصور بمجموعة من الإكسسوارت و المجوهرات العصرية المتناسقة مع إطلاتها مما منحها مظهرا جذابا.
ولفتت زوجة مصطفى فهمي الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما بدت بخصلات شعرها الأشقر القصير و المنسدله.
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اشتئنا للجمعات والضحكات.. برغم كل الأحداث التي تمر بالعالم من حولنا يظل الأمل في غد أفضل بفضل ورحمة رب العالمين ❤🙏 #FatenMoussaFahmi #MostafaFahmi #MostafaFaten#Summer2020 #celebrities#northcost#egypt#lebanon#beirut #فاتن_موسى#مصطفى_فهمي#مصطفى_فاتن#فاتن_فهمي #صيف#مصر#لبنان