بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها





خطفت زوجة مصطفى فهمي الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة باللون الرمادي الذي لا يحمل أـى نقوشات أو تطريزات ولكن اتسم بكرانيش الورد.





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وتزينت زوجة مصطفي فهمي فى الصور بمجموعة من الإكسسوارت و المجوهرات العصرية المتناسقة مع إطلاتها مما منحها مظهرا جذابا.





ولفتت زوجة مصطفى فهمي الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما بدت بخصلات شعرها الأشقر القصير و المنسدله.



