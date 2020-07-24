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مرأة

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:17 م
زوجة مصطفي فهمي
زوجة مصطفي فهمي
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.

تألقت زوجة مصطفي فهمي فى الصورة بإطلالة صيفية انيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالنقوشات التى جمعت بين اللون البيج و الأبيض، كما تميز الفستان بأنه كشف عن ذوقها الأنيق.

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ولم تتكلف زوجة مصطفي فهمي في ارتداء قطع الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مصطفي فهمي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها ايضا.

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
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