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مرأة

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:42 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورا جديدة لهما خلال الاحتفال بالفلانتين.

وتألقت زوجة مصطفى فهمى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود ونسقت معه بلوزة لامعة باللون الأزرق وذا أكمام طويلة .

وتزينت زوجة مصطفى فهمى بمجموعة من المجوهرات والاكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الاشقر المنسدله، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الاحمر.

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