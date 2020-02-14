بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية فاتن موسىعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورا جديدة لهما خلال الاحتفال بالفلانتين.

وتألقتفى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود ونسقت معه بلوزة لامعة باللون الأزرق وذا أكمام طويلة .

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدتعلى خصلات شعرها الاشقر المنسدله، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الاحمر.