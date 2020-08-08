AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي، الذي وافق أمس، الجمعة 7 أغسطس.


وتألقت زوجة مصطفى فهمي، بدريس مشجر، وتركت شعرها الاصفر منسدلا بطريقة جذابة تناسب إطلالتها، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وقرط واسورة. 


ووضعت فاتن موسى بعض اللمسات الجمالية من ابلمبكي المناسب  لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر وأكملت اللوك بالماسكرا ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام. 

وعلقت زوجة مصطفى فهمي قائلة " Happiest BirthDay habibi Mostafa العمر كله يا حبي وعقبال مية سنة " ، شاهد اطلالة فاتن موسى في عيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي ...... 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحبك اكتر من الحياة .. شاهد عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته

أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

شاهد.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور حسين فهمي

ترشيحاتنا

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

تناول هذه الفاكهة.. 10 نصائح من هاني الناظر في الموجة الحارة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت