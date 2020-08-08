العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي، الذي وافق أمس، الجمعة 7 أغسطس.
وتألقت زوجة مصطفى فهمي، بدريس مشجر، وتركت شعرها الاصفر منسدلا بطريقة جذابة تناسب إطلالتها، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وقرط واسورة.
ووضعت فاتن موسى بعض اللمسات الجمالية من ابلمبكي المناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر وأكملت اللوك بالماسكرا ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.
وعلقت زوجة مصطفى فهمي قائلة " Happiest BirthDay habibi Mostafa العمر كله يا حبي وعقبال مية سنة " ، شاهد اطلالة فاتن موسى في عيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي ......
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