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مرأة

بفستان أنيق .. فاتن موسى تبرز جمالها مع زوجها حسين فهمي

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:15 ص
فاتن موسي وحسين فهمي
فاتن موسي وحسين فهمي
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت الإعلامية فاتن موسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة صيفية جذابة.

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وظهرت فاتن موسى، وهى بجانب زوجها الفنان حسين فهمي بفستان أنيق ذات اللون الأبيض طويل، حمالة ومميزة بمجموعة من النقوش الجذابة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فاتن موسى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب، وانتلعت حذاء ذات الكعب العالي.


وارتدى حسين فهمي طقم كاجوال، قميص مخطط أبيض فى ازرق ونسق معه شورت باللون الأزرق.


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