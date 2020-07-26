بفستان شفاف.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



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وظهرت زينب فياض باطلالة جذابة وساحرة وانيق خطفت أنظار جمهور إنستجرام ومتابعيها ليتغزل فيها الفتيات والرجال، حيث ارتدت فستان أنيق من قماش الشيفون، الشفاف، مكشوف الأكتاف ذات اللون الزيتي، طويل وبه فتحة أعلى الرجل.





واعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة وأحمر شفاه بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.







وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.





وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.







وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.