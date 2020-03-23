زينب فياض بصحبة بناتها في أحدث ظهور.. صورة

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت زينب فياض في الصورة برفقة بناتها رهف ودانيلا وعلقت قائلة "خبرونى عم تقضوا كيف وقتكن بالبيت ".





وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.





وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.



