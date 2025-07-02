حالة غنائية فريدة..طارق الشناوي: لا يصح تكريم شيرين بعد إحالتها للتحقيق

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، قرار نقابة المهن الموسيقية بتكريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، رغم إحالتها في وقت سابق إلى التحقيق بسبب تصريحات أثارت جدلاً، متسائلًا عن التناقض في مواقف النقابة.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن النقابة أصدرت قبل أسابيع قرارًا بمنع الغناء باستخدام الفلاشة، وفي الوقت نفسه أحالت شيرين للتحقيق ولم تمثل، ثم بعد ذلك قررت تكريمها، وهو ما اعتبره تناقضًا يضر بمصداقية المؤسسة.

وأضاف: "شيرين عبدالوهاب ارتكبت خطأ واضحًا، لكن هذا لا يعني أن نحاكمها بقسوة، فهي حالة غنائية فريدة، قادرة على تجاوز أزماتها إن امتلكت الإرادة النفسية للعودة ومواجهة الجمهور بالغناء المباشر".

وأشار إلى أن شيرين استطاعت في الجزء الثاني من الحفل أن تعود للغناء، لكنه شدد على أن اللحظة تتطلب منها وقفة صادقة مع الذات، والتفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات فنية أو إعلامية.

كما تناول الخلاف القديم بين شيرين وأنغام حول لقب "صوت مصر"، مؤكدًا أن مثل هذه الصراعات تُغذّيها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن اللقب الأصلي يعود للفنانة الكبيرة شادية، قائلاً: "لا يوجد صوت مصر سوى شادية، والصراعات حول الألقاب لا تخدم الفن ولا الفنان".

واختتم حديثه بالتأكيد أن شيرين تملك رصيدًا كبيرًا من المحبة لدى الجمهور، وأنها ما تزال من أبرز الأصوات التي تتحدث بلغة الإحساس وتدخل القلوب دون استئذان.