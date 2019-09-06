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فن

قبلة طيران .. زينب فياض تنشر صورة مع ابنتها رهف .. شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
زينب فياض
زينب فياض
محمد بدران
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت زينب فياض في الصورة برفقة ابنتها رهف وعلقت قائلة "قبلة طيران الى ماما".

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

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