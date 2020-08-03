ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها





تتمتع زوجة مصطفي فهمى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث تحرص على اتباع احدث صيحات الموضة و تقوم بأختيار ما يتناسب معها و يمنحها مظهرا جذابا.





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تتميز إطلالات زوجة مصطفي فهمى بأنها متنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة، كما تتسم بأنها شبابية وذات ألوان مبهجة مما جعلها محط أنظار العديد، و تميل إلى اختيار قطع الملابس الكاجوال و العصرية.





تقوم زوجة مصطفي فهمى بأختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تعتمد على صيحات المكياج الصاخب الذي يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.