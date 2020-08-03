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مرأة

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:42 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
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هاجر هانئ
حرصت الأعلامية اللبنانية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها  خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.  

تتمتع زوجة مصطفي فهمى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث تحرص على اتباع احدث صيحات الموضة و تقوم بأختيار ما يتناسب معها و يمنحها مظهرا جذابا.

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تتميز إطلالات زوجة مصطفي فهمى بأنها متنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة، كما تتسم بأنها شبابية وذات ألوان مبهجة مما جعلها محط أنظار العديد، و تميل إلى اختيار قطع الملابس الكاجوال و العصرية.

تقوم زوجة مصطفي فهمى بأختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تعتمد على صيحات المكياج الصاخب الذي يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها
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