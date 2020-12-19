اضطررت لأخذ قرض تمويلي لسداد قسط شهري فما الحكم؟ .. أمين الفتوى يرد

ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه " اضطررت لأخذ قرض تمويلي من البنك لتعثري في سداد قسط شهري فهل علي ذنب ؟.
أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الافتاء قائلا: طالما كنت مضطرا لذلك فهو جائز وكونه قرضا تمويليا فلا شيء يمنع ذلك .
هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟
قال الدكتور الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب وسام، قائلًا "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".
تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟
تراكمت عليا الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليا ؟، سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد العجمي، قائلًا: نعم، يجوز لك الإقتراض
لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية.