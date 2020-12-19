اضطررت لأخذ قرض تمويلي لسداد قسط شهري فما الحكم؟ .. أمين الفتوى يرد

هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟

قال الدكتور الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرور ة القصوى فهذا جائز.





وأضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".



