بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة





وهو بالفعل ما لجأ إليه مواطنون سعوديون في مكة المكرمة، حيث قاموا بتشييد "أغرب ملعب كرة قدم" بين الجبال الشاهقة في حي المسفلة (الكدة).





انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر موقع التغريدات تويتر تكشف عن ملعب كرة قدم وسط مدرجات طبيعية من الجبال الشاهقة، جهزه سكان المسفلة لإقامة المباريات.





اتخذ المواطنون من المنحدرات مدرجات لمشاهدة المباريات ونهائيات "الحواري" بين أبناء الحي، وقد صنفها بعض المستخدمين كـ "أخطر" مدرجات العالم.





أطلق سكان الحي على الملعب اسم "الورشة"، وقد أقيم على الملعب نهائي أبطال الحواري وسط حضور كبير من الجماهير من أبناء المنطقة.





رسم سكان حي المسفلة حدود الملعب بين المرتفعات، واتخذوا مقاعد على المنحدرات تشبه المدرجات، وقد أحاطت الألوان الزاهية للمباني بالملعب من كل جانب.





فلم تمنعهم طبيعة العيش بين الجبال من البحث عن القمة الكروية، وخط أحلامهم الخضراء للساحرة المستديرة على أقدام أبطال الحواري.





أثارت الصور والمقاطع إعجاب مستخدمي مواقع التواصل، الذين عبروا عن دهشتهم من وجود هذا الملعب الغريب في مكة.





فيما أثار البعض الآخر مخاوف بشأن وعورة المنحدرات، وخطورة اللعب في تلك المنطقة، خوفا على سلامة سكان الحي واللاعبين.









من عشق الساحرة المستديرة فلن يتخلى عن عشقه بسهولة، ولن يتردد عن ممارستها خلال أي وقت وفي أي مكان حتى ولو كان ذلك المكان فوق قمم الجبال.

🟩شاهد: أغرب ملعب ومدرجات أثناء مباراة حواري بمكة، والذي تم تشييده وسط جبال مرتفعة شديدة الوعورة بحي المسفلة “الكدة”.



جدير بالذكر أن الملعب يسمى بملعب “الورشة”، وقد أُقيم عليه نهائي بطولة الحواري، وسط حضور كبير من جانب أبناء المنطقة والمشجعين. pic.twitter.com/8RYRFFdN4i