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رياضة

برنامج تأهيلي لـ شيكابالا بمران الزمالك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:15 م
شيكابالا
شيكابالا
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يؤدي محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا في الجيمانزيوم بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.

وقرّر البرتغالي جايمي باتشيكو خضوع شيكابالا لتدريبات منفردة في الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

وركز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بداية مران اليوم على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف "كوستا"، المدرب العام، وباتشيكو على المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.
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