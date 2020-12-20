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أخبار العالم

جرعة واحدة.. أمريكا تستعد للموافقة على استخدام لقاح ثالث ضد كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:41 م
أمريكا تستعد للموافقة
أمريكا تستعد للموافقة على استخدام لقاح ثالث ضد كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" قد يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بداية الشهر المقبل.

وقال الأدميرال بريت جيروير مساعد وزير الصحة الأمريكي في تصريحات لشبكة "إي بي سي" أنه لم يتم نشر النتائج الخاصة بتجارب لقاح "جونسون أند جونسون" لكن في حال الموافقة عليها، سيحصل اللقاح على ترخيص بالاستخدام الطارئ.

ويصبح بذلك لقاح "جونسون أند جونسون" الأمريكي، ثالث لقاح تخطط الولايات المتحدة لاستخدامه بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاحي "فايزر -بيونتيك" ولقاح "موديرنا".

وبدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" وسط تحذيرات من ردود فعل سلبية على متلقي اللقاح.

وبخلاف لقاحي موديرنا و"فايزر" يتميز لقاح "جونسون" بأن متلقيه لا يحتاج إلا لجرعة واحدة، وهو ما لم تحققه الشركات الأخرى.

وكانت شركة "جونسون أند جونسون" أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لتقديم طلب ترخيص استخدام إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إذا أثبتت المرحلة الأخيرة فعالية وأمان اللقاح. 
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