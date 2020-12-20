بعد تعافيهم.. صحة الدقهلية تعلن خروج 7 حالات كورونا من حميات المنصورة ومستشفى تمى الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم الأحد عن خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد 3 متعافين من مستشفى حميات المنصورة و 4 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد وذلك بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. الأحد



وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى حميات المنصورة و مستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.





وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



