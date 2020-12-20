بعد تعافيهم.. صحة الدقهلية تعلن خروج 7 حالات كورونا من حميات المنصورة ومستشفى تمى الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد عن خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد 3 متعافين من مستشفى حميات المنصورة و 4 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد وذلك بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.
وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى حميات المنصورة و مستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كما قامت ادارة الطب العلاجي بالتعاون مع ادارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية بعقد دورات تدريبية لجميع الاطباء والكوادر الطبية المتعاملين مع حالات كوفيد 19 بكافة مستشفيات الدقهلية على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى الكورونا وذلك ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمرضى بمستشفيات محافظة الدقهلية وذلك بالتدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.
و من جانبه اوضح وكيل وزارة الصحة ان برنامج التدريب يتم خلال ثلاثة أيام (يومان نظري ويوم عملي) ويشمل التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة اخرى.
كما قدم الدكتور سعد مكى الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الدقهلية.