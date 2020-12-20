تدريب الكوادر الطبية بمستشفيات الصحة بالدقهلية للتعامل مع مرضى كورونا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمرضي بمستشفيات محافظة الدقهلية وذلك بالتدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.

أوضح وكيل وزارة الصحة ان برنامج التدريب يتم خلال ثلاثة أيام (يومان نظري ويوم عملي) ويشمل التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة أخرى.

كما قدّم الدكتور سعد مكى الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية.

ترأس اليوم الاحد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الطب الوقائي بالمديرية والادارة الصحية ببلقاس بمرافقة الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مجلس المدينه ورئيس الوحدة المحلية بالمعصرة لتفقد قرية المعصرة بمركز بلقاس وذلك في إطار مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وحرصًا على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .





تم عمل التوعية اللازمة والوقوف على بعض السلبيات الموجودة بالقرية في أماكن التجمعات ومكاتب البريد والأسواق كما تم عقد جلسة توعية بكل من مدرسة المعصرة الابتدائية ومدرسة رواش الابتدائية.



وحث وكيل الوزارة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الأخري، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.