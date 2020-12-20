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رياضة

قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير عن مباراة سونديب في بطولة أفريقيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:08 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
حصلت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على حق بث مباراة فريق الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في اللقاء المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة سونديب في النيجر على أن تقام موقعة الإياب بالقاهرة في السادس من يناير المقبل.

وتشهد مباراة الأهلي غياب المدرب بيتسو موسيماني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى جانب غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة بسبب الإصابة بالفيروس.

وتوج الأهلي بآخر نسخة لقب دوري أبطال أفريقيا والذي جاء على حساب غريمه الزمالك بعد الفوز بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية.

ويعد الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

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