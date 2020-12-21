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محافظات

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 18 مركز دروس خصوصية بالجيزة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:48 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي
أغلقت محافظة الجيزة 18 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية. 

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية ومراكز أوسيم و الحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 7 مراكز للدروس الخصوصية بمركز أوسيم وهي  الصفوة والنجاح والحياه و3 سناتر بشارع بدر بالبراجيل وسنتر بجوار مدرسة سقيل الابتدائية وفي حي شمال الجيزة تم غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية وهم سنتر بشارع طريق بشتيل وسنتر بجوار مبني التأمين الصحي بالبراجيل بالمنيرة الغربية وسنتر قصر الشوق بشارع محمود عبد المجيد إلى جانب غلق وتشميع سنتر بحي الوراق وآخر بالعجوزة
وفي حي الدقي تم غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية شملت سنتر بالعقار 6 شارع رفاعه وسنتر بالعقار 14 شارع امين الرافعي بمنطقه المساحة وسنتر isp   بالعقار 47 بشارع الدقي بالإضافة إلى غلق وتشميع سنتر السلام وسنتر بقرية ام خنان بمدينة الحوامدية وسنتر العراقي بحي الطالبية.

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله،مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.
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