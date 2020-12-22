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أخبار البلد

شاهد .. حديقة الحيوان تكشف أسعار الـ 3 زرافات الجديدة وسعر نقلهم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان ، أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.

وأضاف رجائي ، خلال حوار خاص لـ صدى البلد، أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى .


وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا، مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .  

من جهته ، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرافات جديدة.


واضاف أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب افريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان .

وأشار "عبد الحكيم " خلال تصريحات له اليوم ، إلى أن الزرافات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار امريكى.

من ناحيته، قال د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة من  صباح اليوم ، وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات.

واضاف ان شراء الزرافات يأتي في إطار التطوير المستمر  لحديقة الحيوان حتى تنال اعجاب زائريها.
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