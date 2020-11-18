أول عملية مياه بيضاء تجرى فى حديقة الحيوان للأسد هوجان.. شاهد

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، إن المياه البيضاء عندما تكون فى عين إنسان ويصبح هناك علامه كاملة يمكن إزالتها لأنه من الصعب التحكم فيها وهى سائلة داخل العين .





وأضاف إسماعيل بدر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الأسد " هوجان " بحديقة الحيوان كبير بالسن وتكونت داخل عينه مياه بيضاء .





وأشار إلى أن العشرينات تعتبر سنا كبيرا فى عالم الحيوانات ، منوهًا إلى ان المياه البيضاء تكونت فى عينيه الاثنين لأكثر من سنة ، مما أدى إلى فقدان بصره .





وتابع أن حديقة حيوان الجيزة تتبع معايير دولية ، وتراعى تخفيف الألم عن الحيوان لأنه شيء مهم جدًا ، لذلك قمنا فى اتباع أسلوب علمى ومنهجى لتخفيف الألم عن ذلك الأسد وقمنا بعمل جراحة العين الأسد كأول عملية تجرى فى حديقة الحيوان عملية مياه بيضاء .