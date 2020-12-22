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محافظات

هيئة قناة السويس تؤكد إغلاق الأندية بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:54 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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انجي هيبة
أصدرت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، بيانًا اليوم، الثلاثاء، أوضحت فيه حقيقة ما تردد على موقع التواصل "فيس بوك"؛ بشأن غلق أنديتها أمام الزائرين.

وأكدت الهيئة، صحة ما تردد، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يشمل جميع الأندية والمصايف التابعة لها بمدن القناة الثلاثة لمدة ١٠ أيام اعتبارا من أمس الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أنه سيعاد التقييم بعد انقضاء مدة الغلق.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الجولف، إغلاق النادي، لمدة 10 أيام، بدأ ذلك من أمس الإثنين، وقالت الإدارة عبر صفحتها الرسمية: "حرصا من النادي العام بهيئة قناة السويس على صحة وسلامة كافة رواد النادى وأسرهم والاستمرار في الإجراءات الاحترازية  لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا يعتذر نادي الجولف عن استقبال الرواد وكافة الأنشطة الاجتماعية اعتبارا من اليوم".

واعتذر نادي الفروسية عن استقبال الرواد وكافة الأنشطة الاجتماعية اعتبارًا من أمس الإثنين ولمدة 10 أيام، مكتفيا بتدريب اللاعبين دون حضور أولياء الأمور.

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