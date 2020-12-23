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أخبار العالم

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
السعودية تكشف حقيقة
السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المملكة خالية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" المكتشفة مؤخرًا في إنجلترا.

وأكدت الصحة السعودية عدم رصد أي إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

وأوضحت الوزارة السعودية أن الهدف من تعليق السفر هو تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة إلى المملكة.

وشدّدت الصحة السعودية على أن الإصابات بفيروس كورونا في المملكة "تحت السيطرة".

وذكرت أن آلاف الطفرات لفيروس كورونا حول العالم لها تأثير واضح على سرعة انتشار الوباء، لكن التحور المرصود في بريطانيا لا يسبب تزايدا في معدل الوفيات.

وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين  وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
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