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فن

ميريهان حسين تدندن بأغنية مش نظرة وابتسامة لـ سيمون.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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محمد بدران
نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديدًا لها وهي تغني أغنية "مش نظرة وابتسامة"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مريهان حسين علي الفيديو قائلة: "مش نظرة و ابتسامة أغنية حبيبتي و حبيبة جيلي كله النجمة سيمون".

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت ميريهان حسين كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

وشاركت ميريهان ان حسين فى  مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

تدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

وشاركت أيضا ميريهان حسين فى بطولة مسلسل "ايوب" بطولة الفنان مصطفى شعبان ومحمد لطفى ودياب والفنانة أيتن عامر وهنا الزاهد وسلوى عثمان .

تدور أحداث  المسلسل حول (أيوب) وهو شاب بسيط  لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.

وعلقت الفنانة ميريهان حسين على نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة بعد عرضه على منصة الأفلام العالمية نت فلكس. 

وكتبت ميريهان حسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك .. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور و مرئي بيطلع اقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك انت.. ده لو أي كتاب.. فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة اللي انا مدمناها من وانا عندي 9 سنين.. كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي و لسه بقراها و بعشقها بكل شخصياتها و تفاصيلها".

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