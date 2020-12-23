بعد وفاة نعيمة.. تفاصيل استقبال حديقة الحيوان فيلا جديدا

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، أن وفاة الفيلة "نعيمة" كان حدثا كبيرا وأثر فى معظم المصريين بفئاتهم العمرية المختلفة لارتباطهم بها، حيث كان يبلغ عمرها 60 عاما.









وقال "رجائي"، فى حوار لـ "صدى البلد"، إن هناك مساعى لاستقبال فيل آسيوى جديد من دولة بنجلاديش، حيث إن هناك سلالتين للفيل وهي فيل أفريقي وفيل آسيوي، فالفيل الآسيوي ذات طابع هادئ يلعب مع الأطفال عكس الفيل الأفريقي.









وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، أنه لا بد من تطوير بيت الفيل قبل قدوم الأفيال الجديدة، حيث إن بيت الفيل بالمعايير الجديدة أصبح لا يصلح لاستقبال أفيال جديدة، مشيرا إلى أن الفيل اليوم لا بد أن يكون له مساحة للتحرك واللعب ويمارس سلوكه الطبيعي وهذا من شروط عودة الفيل إلى حديقة الحيوان مرة أخرى.









