ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل عائد الوديعة البنكية الذي أعيش منه عليه زكاة مال ؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:24 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
هل عائد الوديعة البنكية الذي أعيش منه عليه زكاة مال ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: طالما تنفق منه ولا يوجد دخل بديل غيره فتخرج من الربح 10 % فقط زكاة مال بمعنى إذا كان العائد 1000 جنيه مثلا فتخرج 100 جنيه فقط كل شهر. 

هل الوديعة البنكية حلال أم حرام ؟ 
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.


كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قد أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبدالسميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

هل التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار به شبهة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنك.. أمين الفتوى يوضح

حكم الشرع فى شهادات التأمين على الحياة

حكم شهادات الاستثمار وكيف أخرج زكاة مالها ؟ .. الإفتاء تجيب

حكم العمل في البنوك وفوائدها .. الإفتاء تحسم الجدل

رمضان عبدالمعز يوضح 3 دروس مستفادة من فتح مكة

الوديعة البنكية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

بعد إصابتهما بكورونا.. طبيب الزمالك يكشف الحالة الصحية لـ طارق حامد ومحمود علاء

متعرفش اسم طفلتها.. زوجة تصرخ أمام محكم الأسرة: بنتي اسمها نرمين مش منال

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

طاهر بديلًا لـ أفشة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري الأبطال

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان