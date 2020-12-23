هل العطور تبطل الصلاة ؟ على جمعة يجيب

وأجاب "جمعة"، قائلًا: إن العطور لا تُبطل الصلاة، حيث إن الكحول المستخدم بها طاهر، عند مذهب الحنفية.

وأشار الى أن المادة التي تصنع منها العطور من السبرتو والكحول طاهر عند الحنفية وعند بعض المحققين، أي أن الكحولات التي تضاف إلى العطور، حتى يفوح العطر وينتشر طاهرة، فعند عموم البلوى به فنقلد الجماعة الحنفية.

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟



للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.

يقول سبحانه في كتابه العظيم: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »[الأعراف:31] فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج، إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب.

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟



قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تضع المكياج وأن تتزين بعد الوضوء، ثم تصلي، مؤكدًا أن صلاة المرأة صحيحة إذا تزينت ووضعت مكياجًا؛ لأنه ليس نجسًا.