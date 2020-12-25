الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بشأن انفجار مدينة ناشفيل.. فيديو

هز انفجار ضخم مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وذكرت شرطة المدينة أنها تلقت بلاغات قبل الانفجار بوجود سيارة مشبوهة متوقفة في أحد شوارع المدينة، وانفجرت قبل أن تصل إليها وحدة متخصصة في المفرقعات.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فرق الطوارئ تتعامل مع انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل، حيث وقع الحادث بينما تحتفل البلاد بعيد الميلاد.





وأفادت التقارير بانفجار سيارة متوقفة في وسط ناشفيل صباح اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارا هائلة بالعديد من المباني.





وذكرت وسائل إعلام أن 3 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم وإن كان من المبكر حصر حجم الخسائر البشرية أو المادية.





ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية ألسنة اللهب والدخان الكثيف يتصاعد من المكان جراء الحريق الذي سببه الانفجار.



