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فن

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:48 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ايام قليلة. 

وقال أبو فى مداخلة تليفونية ببرنامج "mbcTrending" : ان الفنانة يسرا تحدثت معى للاطمئنان على صحتى بعد اصابتى بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الاعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة. 

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.


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