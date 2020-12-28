تعرف على قصة تغيير شعار نيسان Nissan

تسعي شركات السيارات للتطوير المستمر في الاليات المستخدمة في التصنيع و في تطوير سياراتها لتلائم العصر الحديث، و شركات السيارات لم تهتم فقط بتطوير الصناعة ولكن يأتي التطوير من الجذور لذلك تقوم شركات السيارات بتطوير الشعارات الخاصة بها ايضا مثل شركة BMW و شركة OPEL و اخير شركة Nissan ففي هذا السياق نعرض عليك القصة و راء شعار شركة نيسان قديما و حديثا .
لم يتغير شعار Nissan منذ اكثر من 20 عاما فكان بمثابة بصمة تضعها Nissan علي كل سياراتها وبقي شعار نيسان طوال عقود ملتزمًا بمعتقد مؤسسها يوشيسوكي أيكاوا والذي يعني بحسب قوله: “إذا كان إيمانك قويًا، فهو قادر حتى على اختراق الشمس”.
و قام فريق Nissan بتصميم و رسم عدد لا يحصى من الرسومات والنماذج، وكانت النتيجة شعارًا ثنائي الأبعاد وكانت النتيجة الإجمالية لإعادة التصميم الانتقال من شكل صناعي رصين إلى شكل راقٍ ومألوف ورقميّ. فهو يشير إلى تطورNissan الرقمي و الكهربائي القادم .
لم يتغير شعار Nissan منذ اكثر من 20 عاما فكان بمثابة بصمة تضعها Nissan علي كل سياراتها وبقي شعار نيسان طوال عقود ملتزمًا بمعتقد مؤسسها يوشيسوكي أيكاوا والذي يعني بحسب قوله: “إذا كان إيمانك قويًا، فهو قادر حتى على اختراق الشمس”.
ولكن طرأت تغييرات كبيرة علي جوهر المجتمع على مدى العقدين الماضيين مما شكل إعادة تصوّر لشعار علامة نيسان والذي يشكّل بداية حقبة جديدة و متطورة لتواكب عصرنا الحديث فقامت Nissan بتطوير شعار حديث يرمز إلى التوجه نحو المستقبل والحفاظ في آن واحد على تراث اNissan الغني وتقاليد ابتكارها.
وما زال اسم Nissan في وسط الشعار الذي تشتهر به العلامة الجديدة ويعكس الإنجازات والذكريات الماضية وكذلك التطور في آن معًا فبدأت رحلة التطوير في عام 2017 عندما باشر ألفونسو ألبايزا، نائب الرئيس الأول لمركز Nissan العالمي للتصميم، بدراسة التغييرات المحتملة على شعار Nissan وهوية علامتها التجارية.
وقام ألبايزا بأنشاء فريق تصميم بقيادة تسوتومو ماتسوو، نائب المدير العام لقسم التصميم المتقدم في Nissan ، لدراسة كل شيء من التطور الدقيق وصولًا إلى إعادة الابتكار بالكامل. وذكر ألبايزا الكلمات الرئيسية التالية: “رقيق وخفيف ومرن” وأرسل ماتسوو وفريقه في رحلتهم.
و قام فريق Nissan بتصميم و رسم عدد لا يحصى من الرسومات والنماذج، وكانت النتيجة شعارًا ثنائي الأبعاد وكانت النتيجة الإجمالية لإعادة التصميم الانتقال من شكل صناعي رصين إلى شكل راقٍ ومألوف ورقميّ. فهو يشير إلى تطورNissan الرقمي و الكهربائي القادم .