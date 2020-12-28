تعرف على قصة تغيير شعار نيسان Nissan

ولكن طرأت تغييرات كبيرة علي جوهر المجتمع على مدى العقدين الماضيين مما شكل إعادة تصوّر لشعار علامة نيسان والذي يشكّل بداية حقبة جديدة و متطورة لتواكب عصرنا الحديث فقامت Nissan بتطوير شعار حديث يرمز إلى التوجه نحو المستقبل والحفاظ في آن واحد على تراث اNissan الغني وتقاليد ابتكارها.







وما زال اسم Nissan في وسط الشعار الذي تشتهر به العلامة الجديدة ويعكس الإنجازات والذكريات الماضية وكذلك التطور في آن معًا فبدأت رحلة التطوير في عام 2017 عندما باشر ألفونسو ألبايزا، نائب الرئيس الأول لمركز Nissan العالمي للتصميم، بدراسة التغييرات المحتملة على شعار Nissan وهوية علامتها التجارية.





وقام ألبايزا بأنشاء فريق تصميم بقيادة تسوتومو ماتسوو، نائب المدير العام لقسم التصميم المتقدم في Nissan ، لدراسة كل شيء من التطور الدقيق وصولًا إلى إعادة الابتكار بالكامل. وذكر ألبايزا الكلمات الرئيسية التالية: “رقيق وخفيف ومرن” وأرسل ماتسوو وفريقه في رحلتهم.

