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محافظات

حجز 24 مصابا بفيروس كورونا بمستشفيات شمال سيناء.. و175 حالة عزل منزلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:36 م
صحة شمال سيناء
صحة شمال سيناء
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احمد صالح
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، عن حجز 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العريش وبئر العبد، والشيخ زويد الي جانب حجز 175 حالة عزل منزلى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء فى البيان الصادر عن مديرية الصحة بالمحافظة ، أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي سجلت بلغت 5 حالات ولم تسجل حالات شفاء جديدة، كما لم تسجل حالات وفيات، فيما بلغت اجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ٢٠٩ حالات ايجابيه منذ ظهور الجائحة العام الماضي في مختلف مراكز أنحاء محافظة شمال سيناء ، 981 حالة شفاء، وكذلك 60 حالة وفاة .

كما أعلنت صحة شمال سيناء، أن وفدا من قيادات مديرية الصحة تفقد اليوم الاثنين سير العمل بمستشفى الشيخ زويد المركزى، برءاسة الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورافقهم خلال الزيارة طارق عابد رئيس مجلس المدينة بحضور وجهاء المدينة.

وتفقد الوفد محرقة النفايات أثناء التشغيل والتوصل لحل بشأنها، كما تفقد الوفد قسم العزل وتجهيزات العناية المركزة ومعاينة التجهيزات التى تم توريدها فى الأيام الماضية والمرور على اقسام المستشفى المختلفة، ومناقشة الاحتياجات، والتأكيد على مساندة المستشفى بتوفير باقى الأجهزة المطلوبة تباعا، ومراجعة القوى البشرية الحالية.

وقال شوكه ، انه تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة ، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يتم نقلها عن طريق سيارات الاسعاف الى مستشفى  العريش  العام ، لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم ،وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة . 

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