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محافظات

انهيار عقار من طابقين بالمنيا دون إصابات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:17 م
انهيار عقار من طابقين
انهيار عقار من طابقين بالمنيا دون اصابات
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ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقع انهيار منزل مكون من طابقين بشارع الجزارين بحي وسط المدينة، بدون وقوع إصابات، حيث تم إخلاء المنزل، وذلك للمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم، وتوجيه أوجه الرعاية، رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار. 

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ووجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشات المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار، حيث انهارت واجهة العقار تمامًا، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمتابعة الموقف السكاني، واستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية، وعرض نتائج الحملات والقوافل الطبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتقديم وسائل تنظيم الاسرة للسيدات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهه الزيادة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، جمال محمد عبد الظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية.

أكد المحافظ، على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب لنشر الوعي بين جميع الفئات في القري المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأشار القاضي إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، مؤكدًا أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

واستعرض مدير فرع المجلس القومي للسكان، المؤشرات الديموجرافية للمحافظة، وعدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، بيانات الإعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الأمية، مؤشرات الحالة العملية، إنجازات الربع سنوي للجهات المقدمة الخدمات لتنظيم الأسرة.

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