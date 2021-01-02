أجرى عملية في الحوض.. منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

قال الفنان منير مكرم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض أمس الخميس، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة.





وفي نفس السياق، نفت الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- ما تردد مؤخرًا حول إصابة عهدي صادق بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: « الأخبار المتداولة بخصوص إصابة الفنان عهدي صادق بفيروس كورونا غير صحيحة. إحنا عملنا مسحة للإطمئنان والحمد لله طلعت سلبية».





وكانت حالة كبيرة من الجدل، سادت بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت على إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.



