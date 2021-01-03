أخبار التوك شو.. موعد التطعيم بلقاح كورونا.. وتحديد الفئات ذات الأولوية

أدلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية بالعديد من التصريحات نعرض أبرزها .









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أولوية للفئات التي سوف تتناول اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا وفرنا 39 مليون سرنجة إضافية استعدادا للتطعيم بلقاحات كورونا، مؤكدة أنه تم تأمين احتياجاتنا من السرنجات خاصة بالتطعيمات.









كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن موعد التطعيم قاح كورونا في مصر، موضحة أن هناك تحديات في كل دول العالم بسبب ظروف طارئة.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي 2020، أنه سوف تكون هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر 2020 ، ويناير 2021.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها اجتمعت مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه تم تحديد أماكن تطعيم اللقاح الصيني.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزونًا استراتيجيًا من الاكسجين وتمت زيادة عدد تنكات الأكسجين بالمستشفيات.



