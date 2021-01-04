فوز الدكتور صلاح عبيّة بجائزة أحمد زويل للمعرفة العلمية

أعلن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، فوز العالم المصري الكبير الدكتور صلاح عُبيّه بـ«جائزة أحمد زويل للمعرفة العلمية».





يذكر أن الدكتور عبيّه تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1991، وحصل علي شهادة الدكتوراه عام 1999، وفي عام 2015 حصل على درجة دكتوراه العلوم الفخرية في مجال الفوتونات من جامعة سيتي لندن.





وأصبح الدكتور عبيّه، أستاذ مشارك بكلية الهندسة جامعة برونيل عام 2003، وأستاذ بجامعة ليدز عام 2006 وفي عام 2008 أصبح أستاذ كرسي في الفوتونات جامعة جلامورجان بالمملكة المتحدة ومدير مركز الفوتونيات بجامعة جنوب ويلز.





ونشر العالم المصري الكبير ما يزيد عن (500) بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية، (261) ورقة علمية، وكذلك المؤتمرات الدولية أكثر من (263 بحثًا)، وهو مؤلف ثلاث كتب في مجال الفوتونيات بداري نشر وايلي وسبرينجر.





في عام 2015 أصبح الدكتور صلاح عبيّه الرئيس الأكاديمي الأسبق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وفي عام 2019 أعلنت منظمة اليونسكو في باريس حصوله على درجة «أستاذ كرسي».





وحصل العالم المصري الكبير على العديد من الجوائز المرموقة، وفي فبراير 2020 قال موقع للعلم «ساينتيفيك أمريكان»، إن الدكتور عبيّه قاد الفريق الذي طور واحدةً من أفضل الحزم الرقمية الشاملة في العالم، والخاصة بتحليل أجهزة النانو الضوئية وتصميمها.





ونال الدكتور عبيّه تقدير الدولة المصرية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة الوطنية والدولية، على سبيل المثال لا الحصر:





· زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE ، يناير 2021.





· وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العلم، 2019.





· أستاذ الكرسي الفخرية في مجال الفوتونات بمعهد جورج جرين للكهرومغناطيسية، جامعة نوتنجهام – المملكة المتحدة عام 2019.





· أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة في أفريقيا، اليونسكو، باريس 2019.





· جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية، 2019.





· زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA عام 2019.





· العضوية الشرفية مركز الفيزياء النظرية بإيطاليا التابع لهيئة اليونسكو ICTP عام 2017.





· جائزة خليفة للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب عام 2017.





· جائزة مؤسسة الفكر العربي في الإبداع العلمي – لبنان - ديسمبر 2015.





· جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي و التكنولوجيا (ASRT) – مصر - سبتمبر 2014.





· جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية – الأردن - أكتوبر 2014.





· جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الهندسية – مصر - سبتمبر 2013.





· جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية – مصر - سبتمبر 2005.





وفي بيان صحفي أصدره مركز القاهرة للدرسات الاستراتيجية، قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس المركز والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الدكتور صلاح عبيه عالم مصري كبير، وهو واحد من ركائز القوة الناعمة المصرية الذين أضافوا للعلم الإنساني، ونالوا تقدير العالم.





ولطالما كان الدكتور عبيّه موضع احترام كبير من الدكتور أحمد زويل، وقد رأى مركز القاهرة أن اختيار العالم المصري الكبير للفوز بالدورة الأولى من "جائزة أحمد زويل للمعرفة العلمية" تكريمًا ثنائيًا .. للفائز وللجائزة معًا.





ومن المقرر أن يلقي الدكتور عبيّه محاضرة علمية بمناسبة فوزه بالجائزة تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في علم وتكنولوجيا الضوئيات»، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة.





يذكر أن «جائزة زويل للمعرفة العلمية» تمنح للعلماء ومؤرخي العلم والكتاب العلميين ولمن يقدمون إسهامات بارزة في مجالات تبسيط العلوم والثقافة العلمية، وتجرى مراسم تسليم الجائزة في ذكرى ميلاد الدكتور زويل يوم 26 فبراير من كل عام.